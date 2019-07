Und zweitens sticht die Trennung ins Auge, die Mellingerstrasse und Eisenbahnlinie zur Folge haben. Wie Schneisen ziehen sich die Verkehrsachsen durch das langgezogene Quartier, das dadurch dreigeteilt wird: in je ein Gebiet unterhalb der Wälder und einen inselartigen Bereich dazwischen, auch Talsohle genannt.

Er wählt für den Start des Rundgangs die seiner Ansicht nach «hässlichste Stelle» des Quartiers: den Schadenmühlestich und Schadenmühleplatz, die vom Zentrum her kommend die Eingangspforte zum Meierhof bilden. Man könnte es auch positiv formulieren: Dieses Gebiet bietet enormes Entwicklungspotenzial. Womöglich wird neben dem Schadenmühleplatz eines Tages unter anderem ein Hochhaus für die Stadtverwaltung gebaut.

Der Meierhof zeichnet sich insbesondere durch die Nähe zum Zentrum aus. «Es ist fantastisch. Beim Frühstück schaue ich den Rehen zu, danach gelange ich in nur zwölf Minuten von zu Hause zu Fuss zum Bahnhof», sagt Lukas Frey, Co-Präsident des Quartiervereins.

Etwas versteckt dahinter, in einer ehemaligen Schreinerei, befindet sich die «Bike Zone». Inhaber Marco Wieser sagt, der Standort sei in mehrfacher Hinsicht optimal: «Preislich wäre die Innenstadt nicht tragbar, hier befinden wir uns dennoch in der Nähe des Zentrums.» Ausserdem eigne sich die Topografie des Quartiers ideal für Testfahrten seiner Kunden mit den Velos.

Ein kleines Abbild der Schweiz

Typisch für den Meierhof ist auch die Vielfalt der Wohnformen – das Nebeneinander von Villen, Einfamilien-, Mehrfamilienhäusern und Blöcken hat eine ausgewogene Zusammensetzung der Bevölkerungsschichten zur Folge. «Es ist wirklich erstaunlich», sagt Lukas Frey, «statistisch gesehen lebten hier viele Jahre prozentual fast aufs Komma genau so viele Akademiker, Arbeiter und Ausländer wie im landesweiten Durchschnitt.

Der Meierhof war einige Zeit ein kleines Abbild der Schweiz.» Zuletzt habe sich aber auch die Bevölkerungs- und Sozialstruktur im Meierhof verändert, womöglich wegen der steigenden Preise für Miet- und Eigentumswohnungen in der Region.