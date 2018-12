Insgesamt drei Kindergartenabteilungen werden in Remetschwil angeboten, eine davon befindet sich am Sonnenbergweg im Ortsteil Busslingen. Doch auf das Schuljahr 2019/2020 wird letztere Abteilung geschlossen. Das teilen Schulleiterin Doris Tremp und Schulpflegepräsident Marcel Eichmann in der «Berg-Post» mit. Die betroffenen Busslinger Eltern wurden bereits an einer Informationsveranstaltung darüber in Kenntnis gesetzt.

«Schon seit einigen Jahren bewegen wir uns in Busslingen mit durchschnittlich sieben bis neun Kindern an der untersten Grenze, um eine Abteilung führen zu können», so die Verantwortlichen. Auch die beiden Kindergartenabteilungen in Remetschwil würden seit diesem Schuljahr am unteren Limit der Abteilungsgrössen laufen. «Sehen wir die zukünftigen Kinderzahlen an, wird sich daran so schnell nichts ändern.» Hinzu komme, dass ab dem Schuljahr 2020/2021 den Schulen die Lektionen nicht mehr wie bis anhin per Abteilung zugeteilt werden, sondern pauschal. «Diese Lektionenzuteilung wird vor allem aus den Schülerzahlen berechnet. Basierend auf den heutigen kleinen Abteilungen müsste die Schule Remetschwil mit einer Einbusse von etlichen Lektionen rechnen», so Tremp und Eichmann. Dies würde bedeuten, dass an der Schule Remetschwil anderweitig Lektionen eingespart werden müssten, was einem Qualitätsabbau auf allen Stufen der Schule gleichkommen würde.