Also klopfte Lang kürzlich bei der Bauverwaltung der Gemeinde Ennetbaden an und fragte, wann denn an dieser Stelle ein Zebrastreifen komme. «Ein Fussgängerstreifen wird nicht aufgemalt. Als Querungshilfe für Fussgänger dient einzig die Insel mit den Pfosten», bekam Lang als Antwort zurück.

Seit einem halben Jahr wohnt Andy Lang mit Frau und Kind in Ennetbaden. Täglich steigt er auf dem Weg zur Arbeit bei der Bushaltestelle Rütenen-Felmen an der viel befahrenen Ehrendingerstrasse ein, die er dafür überqueren muss. Als Querungshilfe dient ihm eine Verkehrsinsel auf Höhe der Haltestelle – aber kein Fussgängerstreifen. Was Lang verdutzt zurückliess: «Ich dachte, da fehlt nur noch die gelbe Farbe für die Streifen.»

Doch weshalb eigentlich? Kai Schnetzler, Sektionsleiter Verkehrssicherheit beim BVU, erklärt: «Laut internationalen Studien ist das Unfallrisiko bei tiefen Frequenzen zehnmal höher.» Bei kaum benutzten Fussgängerstreifen sinke nämlich die Aufmerksamkeit der Autofahrer, was das Risiko für einen Unfall erheblich steigere. Deshalb würden solche Begehren auf Kantonsstrassen bei zu niedrigen Frequenzen grundsätzlich abgelehnt. Schüler und Fussgänger aus dem Quartier Rütenen-Felmen hätten dank der Unterführung weiter unten an der Strasse (siehe Karte) dennoch einen direkten und sicheren Weg ins Dorf, versichert Anton Laube.

Hoffnung, dass bei der Haltestelle Rütenen-Felmen ein Fussgängerstreifen realisiert wird, besteht trotzdem. Zumindest, wenn es nach «Fussverkehr Schweiz», dem nationalen Fachverband für eine fussgängerfreundliche Verkehrsgestaltung, geht. «Aufgrund des Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderwege müssen Kantone dafür sorgen, dass die Gemeinden Fusswegpläne erstellen», sagt Dominik Bucheli von «Fussverkehr Schweiz».

Dies hat die Gemeinde Ennetbaden an der Ehrendingerstrasse auch getan – und hat just an der Stelle, an der heute die Querungsinsel steht, einen Fussgängerstreifen eingeplant, wie dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) der Gemeinde aus dem Jahr 2017 zu entnehmen ist. Weil der Zebrastreifen dadurch Teil einer offiziellen Fusswegnetzplanung sei, müsse folglich eine Ausnahmeregelung greifen, sagt Bucheli: «In diesem Fall kann auch bei tiefen Fussgängerfrequenzen ein Zebrastreifen geprüft werden.»

Wäre Fussgängerstreifen sicher?

Den Kommunalen Gesamtplan Verkehr genehmige der Kanton nur bis zu Stufe Zielsetzung, sagt Kai Schnetzler. Häufig im KGV enthaltene Massnahmen, wie der eingezeichnete Fussgängerstreifen, seien nicht Teil des Genehmigungsinhalts. «Der KGV plant auf viele Jahre hinaus. Unsere Aufgabe ist es, zu schauen, ob die einzelnen Massnahmen die Sicherheitsanforderungen erfüllen», so Schnetzler. Was bei der Haltestelle Rütenen-Felmen nicht der Fall sei. Fussgängerstreifen müssten objektiv sicher sein, betont er. «Falls sich die Fussgängerfrequenzen an dieser Stelle ändern, nehmen wir die Markierung selbstverständlich sofort vor.»

Die Fussgängerfrequenz alleine dürfe als Argument aber nicht gelten, meint Dominik Bucheli. Zudem sei in Fachkreisen umstritten, ob die Anzahl Fussgänger sicherheitsrelevant ist. «Unbestritten ist, dass das gleichzeitige Queren von mehreren Passanten positive Sicherheitseffekte hat. Dies ist bei Bushaltestellen auch bei tieferen Frequenzen gegeben, da dort Personen vor der Ankunft und nach der Abfahrt des Busses die Strasse queren», erklärt Bucheli. Gerade deswegen sei eine Ausnahme bei öV-Haltestellen sinnvoll.

Und weiter: «Mit der Auffassung, dass er sich nicht an Richtpläne halten muss, widerspricht der Kanton Aargau der Bundesgesetzgebung.» Diese schreibe den Kantonen vor, für die Erhaltung der Fuss- und Wanderwegnetze zu sorgen. «Demzufolge müssten auch die Fusswegpläne wie der KGV behördenverbindlich sein.»

Diesen Standpunkt vertritt «Fussverkehr Schweiz» zurzeit sogar vor Gericht – bei einem Fall in Windisch: «Wir wehren uns dagegen, dass der Kanton den Fussgängerstreifen beim Bachthalen-Kreisel aufhebt», sagt Bucheli. Derzeit warte man auf einen Entscheid des Regierungsrates; Bucheli geht davon aus, dass der Fall bis vor das Verwaltungsgericht geht. Ein Urteil könne weitreichende Folgen haben: «Es ist möglich», prognostiziert er, «dass Ennetbaden bald wieder einen Fussgängerstreifen an der Ehrendingerstrasse beantragen kann.»