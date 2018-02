Der Erfolg des Würenlinger Umzugs ist dem unermüdlichen Engagement der Dorfbewohner zu verdanken. Von den rund 1400 Narren, die sich am Umzug beteiligen, besteht die Hälfte aus Würenlingern. Fünf Gruppen sind bereits von Beginn weg dabei – so auch die Fasnachtsclique «Breitenquartier». «Die Fasnachtsfreude ist uns quasi in die Wiege gelegt worden» erklärt ihr Präsident und Würenlinger Gemeinderat Bernhard Meier. Im Alter von vier Jahren hat er 1969 am ersten Umzug mitgewirkt.

«Damals waren wir Indianer und zogen Handwägeli hinter uns her», erinnert er sich lachend. Heute ist die Fasnachtsclique gemeinsam mit den anderen Würenlinger Gruppen für ihre grossen und prächtigen Wagen bekannt. Die Planung dafür beginnt bereits im Herbst. Bis zum Umzug investieren die Teilnehmer unzählige freiwillige Stunden. Wie viele es sind, kann Bernhard Meier nicht sagen: «Das schreibt niemand auf – weil es nicht wichtig ist.»

Nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Behörden und Schulen tragen die Bedeutung der Fasnacht mit: am Fasnachtsmontag gilt in Würenlingen schulfrei, viele Geschäfte sind geschlossen. «Die Fasnacht ist ein kultureller Bestandteil vom Dorf», beschreibt Franz Schneider, Präsident des Jubiläums-OK, das Phänomen.

Von 1969 bis heute: der Umzug im Wandel der Zeit: