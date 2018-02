Ob verschiedene Sorten an Fleisch, Teigwaren, Getränke, Süssigkeiten oder Käse – bei der Metzgerei Altieri in Wettingen bleiben keine kulinarischen Wünsche offen. Über Jahre hat sich das Fleisch- und Delikatessengeschäft mit italienischen Spezialitäten zu einer Topadresse in der Region entwickelt.

Doch schon bald müssen sich die Feinschmecker in Wettingen (Italiener und alle anderen) wohl nach einer neuen Adresse umsehen: «Wir haben unser Fleisch- und Delikatessengeschäft immer mit viel Liebe und Leidenschaft geführt. Nun, nach fast 30 Jahren, ist es Zeit, uns zurückzuziehen», sagt Inhaberin Maria Altieri.

1989 eröffneten die heute 64-jährige Rheintalerin Maria und der bald 68-jährige Süditaliener Paolo das Geschäft an der Bahnhofstrasse. Für den in Caserta nahe Neapel geborenen Paolo ging damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Schon in jungen Jahren träumte der gelernte Metzger davon, Fleisch- und Wurstwaren in einem eigenen Laden verkaufen zu können.

Lange hatte er in der Schweiz darauf warten müssen. Im Jahr 1963 kam er nach Montreux. Erst 36 Jahre später bot sich ihm die Chance, seinen Traum in Wettingen zu verwirklichen. Paolo packte die Gelegenheit am Schopf – und seine Frau Maria begleitete und unterstützte ihn.