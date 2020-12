Der berüchtigste Blitzer im Kanton wird neu positioniert

Es handelt sich um den wohl bekanntesten Blitzer des Kantons: Gegen die Verkehrsüberwachungsanlage auf der Gstühlkreuzung in Baden gab es monate-, ja jahrelangen politischen Widerstand. Badener Einwohnerrat, Grosser Rat, Regierungsrat und Verwaltungsgericht befassten sich mit ihm. Im Juli wurde der Rotlicht- und Tempoblitzer in Betrieb genommen, doch bald stellte sich heraus: Der Blechpolizist hat technische Mängel. Unter anderem, weil auf der linken Spur in Richtung Zürich/Bern die Rotlichtüberwachung durch einen Pfosten abgedeckt war.