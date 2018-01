Während die Royal-Crew an der Bar alle Hände voll zu tun hatte, schwelgte das Publikum beim Schauen des Films in Erinnerungen und fühlte sich gleich um fünf Monate in den Sommer zurückversetzt. Die Reaktionen fielen denn auch sehr positiv aus.

Wobei es weniger die originelle Story, sondern vielmehr die Festbilder waren, die das Publikum in ihren Bann zogen. Produzent Michel Alraun von Maybaum Film: «Wir waren überwältigt vom grossen Andrang und Interesse.» Die Feedbacks seien durchs Band gut gewesen, «wobei die Leute gerade an Premieren auch immer höflich sind», so Alraun mit einem Lachen.