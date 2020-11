Der Badener «Raben» schliesst wieder – Bagni Popolari prüft neue Ideen

Der Übergang ins Hier und Jetzt ist speziell. Im grossen Gemeinschaftsbad erzeugt eine Klangorgel von Künstler Kaspar König – je nach Bewegung der Badegäste und dem dadurch entstehenden Wasserdruck – unterschiedliche Töne. Die wesentlich kleineren Einzel- und Familienbäder werden durch Lichtspiele und zeitgenössische Kunst in Szene gesetzt.

Wer die paar Stufen zum Bad zum «Raben» hinabsteigt, taucht in eine völlig neue Welt ein. Ein Hauch des alten Charmes strömt durch die verwinkelten Gänge des alten Badener Badegasthofs, der im 13. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wurde.

«Wir wollten die ganze gesellschaftliche Entwicklung von den früheren Grossbädern, in denen sich bis zu 100 Leute gleichzeitig aufhielten, bis zu den späteren Einzelbädern wieder ins Leben rufen», erzählt Bagni-Popolari-Gründungsmitglied Marc Angst.

In Nacht-und-Nebel-Aktionen hat der Verein Bagni Popolari seine ersten «Guerilla»-Bädli auf dem Kurplatz und am Limmatweg auf- und abgebaut. Je nach Baustellensituation musste das schnell passieren. Erbsenzähler hatten ihre Kritik an den spontan aus Recyclingmaterial hergestellten Becken. Doch die Fangemeinde des Projekts «Bagno Popolare» überwog.

Im November 2019 eröffnete das Historische Museum Baden seine Ausstellung «Badekult. Von der Kultur zum Lifestyle» über die reiche Bädertradition in Baden. Der «Raben» wurde in das Projekt integriert. Dort konnte das Publikum mit allen Sinnen die Wirkung der heissen Quellen erleben, die einst Menschen aus aller Welt anzogen.