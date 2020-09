Der Arwo-Adventsmarkt ist abgesagt

Die Rotary Klubs der Region Baden und Wettingen haben im Sommer einen Verein gegründet, um den beliebten Badener Adventsmarkt am Leben zu erhalten. 13 Jahre lang hatte die Wettinger Arwo-Stiftung den Markt alleine auf dem Kirchplatz in Baden organisiert. In normalen Zeiten bieten jeweils Anfang Dezember rund 400 Menschen mit Beeinträchtigungen aus über 60 Deutschschweizer Institutionen hier ihre selbsthergestellten Produkte an.

Im Dezember 2019 teilte die Stiftung mit, dass sie nicht wisse, ob sie den Markt weiterhin durchführen könne. Dies, weil die Organisation immer aufwendiger geworden sei und finanziell negativ zu Buche geschlagen habe. Eine neue Lösung musste her – und diese wurde mit den Rotary Klubs auch gefunden.

Impressionen vom Markt im 2019: