Dentalhygienikerin nimmt Arbeit wieder auf: «Führen Behandlungen quasi in der Höhle des Löwen durch»

Seit heute Morgen sind Dentalhygiene-Behandlungen wieder zugelassen. Mari Anne Bergman von der Zahnarztpraxis Dr. Conrad in Baden: „Ich dachte, viele würden den Termin absagen, aber das ist nicht passiert. Wir sind ausgebucht in den nächsten Wochen.“ Sie nimmt ihre Tätigkeit mit gemischten Gefühlen wieder auf: „Ich freue mich sehr, wieder arbeiten zu können. Aber weil wir Behandlungen quasi in der Höhle des Löwen durchführen, im Mund, von wo sich das Virus verbreitet, und die Patienten ja unmöglich Masken tragen können, habe ich schon Respekt.“

Der erste Patient kommt um 8 Uhr: Er erhält Desinfektionsmittel und wird gebeten, ein Formular mit Fragen zur Gesundheit auszufüllen und zu unterschreiben. Und los geht’s: Bergman trägt Einweg-Handschuhe, eine FFP-Schutzmaske („das Atmen ist recht anstrengend") sowie einen selbstgebastelten Gesichtsschutz („die Bestellung wurde nicht geliefert“).

Neu für die Patienten: Vor jeder Behandlung spülen und gurgeln sie mit einer Wasserstoffperoxid-Desinfektionslösung. Verzichtet wird bei der Behandlung auf Ultraschall, um die Verbreitung von Aerosolen zu verringern. Nach jeder Behandlung wird das Zimmer eine Viertelstunde gelüftet, alles wird desinfiziert.

