«De schnällscht Wettiger»: 152 Primarschüler sprinteten um den Sieg

prev next

Bei schönstem Sommerwetter fand am letzten Samstag auf der Wettinger Bez-Wiese der traditionelle Kindersport-Anlass „de schnällscht Wettiger – die schnällscht Wettigerin“ statt. Bildet der Anlass normalerweise den Auftakt in das Festwochenende vom „Wettiger Fäscht“ – musste er dieses Jahr wegen Corona in kleinerem Rahmen stattfinden.