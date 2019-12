Das Tor in den Aargau erstrahlt in neuem Glanz: So war die Eröffnungsfeier des «Freshbalkens»

Alles beim Alten, beim «Fressbalken». Das könnte man jedenfalls glauben, wenn man auf den endlosen Strom von Autos und Lastwagen blickt, der unter der immer gleichen hell- und dunkelblauen Fassade der Autobahnraststätte in Würenlos hindurchrauscht.

Doch der Schein trügt. Einmal den grossen neuen Werbescreen am Eingang passiert und durch die Schiebetüren geschritten, ist klar: Im Innern des gut 140 Meter langen Bauwerks hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Die Deckenverkleidungen aus Holz, die hellen Wände, die neuen Rolltreppen und der steinerne Boden schaffen eine moderne, doch gemütliche Atmosphäre. Und das neue Beleuchtungskonzept sorgt für lichtdurchflutete Gänge und Läden in der Shopping-Raststätte.

Mehr als 10 Millionen Franken haben sich die Brüder Zacharias und Abraham Oliver von der Bovida Real Estate AG den Umbau kosten lassen. Grund genug, den Wandel des «Fressbalkens» zum «Freshbalken», wie er fortan heissen soll, gebührend zu feiern.

Wohlfühloase mit langer Geschichte

Unter die geladenen Gästen mischten sich am Samstagmittag auch der frisch gewählte FDP-Ständerat Thierry Burkart und Neo-Nationalrätin Marianne Binder (CVP). Weitere Aargauer Politfiguren waren etwa FDP-Präsident Lukas Pfisterer, SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder und die Gemeindeammänner Anton Möckl (Würenlos), Werner Scherer (Killwangen), Roland Kuster (Wettingen) sowie der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker.

Durch die Feier führte Sven Furrer vom Komikerduo Edelmais, der das Kind gleich zu Beginn beim Namen nannte: «Wer in der Schweiz an Würenlos denkt, denkt an den ‹Fressbalken›». Und Furrer lehnte sich noch weiter aus dem Fenster, als er die Autobahnraststätte gar als Wahrzeichen des Kantons Aargau bezeichnete, ehe er das Wort an Zacharias Oliver übergab.