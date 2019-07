Dynamisch, mehrfarbig, jung. Die Jugend widerspiegeln und das «Tägi» als Ort der Verbindung darstellen. So lauteten die Anforderungen an das neue Logo des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard in Wettingen. In einem Wettbewerb wurden verschiedene Aufträge ausgewertet. Unter den rund 30 Vorschlägen ging einer als Sieger hervor, bei dem es «sofort bei allen Beteiligten ‹Klick› gemacht hat», wie «Tägi»-CEO Marco Baumann an der gestrigen Medienkonferenz auf der Baustelle sagt. Das war im November des vergangenen Jahres.

Jetzt wird die Katze endlich aus dem Sack gelassen und das Aushängeschild des Zentrums der Öffentlichkeit präsentiert. Verheissungsvoll lauert das Logo hinter einem weissen Tuch versteckt, während Baumann das Wort an die Journalisten wendet. «Ihr werdet sehen, das Logo passt zu uns und zum ‹Tägi›.» Die Agentur Scharlachrot AG, früher TVC Communications AG, habe ein Logo mit Wiedererkennungswert entworfen, sagt Baumann. «Das Logo gibt das ‹Tägi› genau als das wieder, was es ist. Ein Ort der Freude und der Begegnung.» Dann lässt er gemeinsam mit Gemeindeammann Roland Kuster (CVP) das weisse Tuch fallen.