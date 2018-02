Im vergangenen Herbst kandidierte sie als Stadträtin. Viele Badener waren überzeugt, dass Bächli – die den Ruf einer konsensorientierten Politikerin geniesst – den Sprung in die Exekutive schaffen würde. Quereinsteigerin Sandra Kohler schlug sie um 17 Stimmen. Die Lust auf das Ratspräsidium ist Bächli aber keineswegs vergangen. Auf die Frage, ob sie die Niederlage verdaut habe, sagt sie: «Ja, absolut.»

Sie sei zwar enttäuscht gewesen, aber sie freue sich nun sehr über die neue Aufgabe. Nach ihrer Wahl am Dienstag zitierte sie eine Songzeile von Patent Ochsner: «Es chunnt ebe so wie’s chunnt und so wie’s chunnt, chunnt’s ebe guet.» Nach einer KV-Lehre hat Bächli die Matura nachgeholt und anschliessend in Zürich und Lausanne Geografie und Agrarwirtschaft studiert. Als Verkehrsplanerin arbeitet sie seit zehn Jahren in einem Zürcher Ingenieurbüro.

Im vergangenen Herbst schloss sie ein Nachdiplomstudium als Mediatorin an der Uni Freiburg ab. Seit drei Jahren wohnt Bächli mit ihrem Mann, dem Historiker Fabian Furter, und ihren beiden Kindern auf der Allmend. Während ihrer Präsidialzeit werden die Schulraumplanung, die Neuausrichtung der «Langmatt» und die Veränderungen im Bäderquartier zentrale Themen sein. Es sei ihr ein grosses Anliegen, dass die Quartiere gut eingebunden sind. Sie könne sich durchaus vorstellen, einmal eine Einwohnerratssitzung in Dättwil oder in Rütihof abzuhalten, sagt Bächli.

Für ihre Präsidialzeit wünscht sie sich wieder eine bessere Diskussionskultur. Sie hoffe, dass zwischen Stadtrat, Einwohnerrat und Verwaltung, aber auch zwischen den Fraktionen, wieder ein konstruktiver und kollegialer Dialog entstehe. Den Anfang hat Bächli gemacht: Am Dienstagabend lud sie Ratsmitglieder, Stadtrat und Zuschauer ins Bäderquartier ein, um auf dem Kurplatz anzustossen und sich auszutauschen.

SVP-Mann Hansjörg Huser: «Ich bin kein Einzelplayer»

Das Wettinger Parlament hat vergangene Woche Hansjörg Huser einstimmig zum neuen Einwohnerratspräsidenten gewählt. Während der letzten zwei Jahre hatte der SVP-Einwohnerrat das Vizepräsidium inne. Obwohl Huser seit acht Jahren als Einwohnerrat politisiert, müsste man den 57-Jährigen eher als Familienmenschen denn als Politiker bezeichnen, zumal im Gespräch schnell klar wird, dass die Familie für ihn sehr wichtig ist. Sie hat ihn in Wettingen gehalten und in die Politik gebracht.