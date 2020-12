«Das neue Thermalbad wird der Stadt einen Schub geben»: Badens Stadtammann im grossen Interview

Man muss sich bewusst sein: Es handelt sich um ein hochkomplexes Projekt an einem besonderen Ort. Wir haben immer gesagt: Wo möglich, lassen wir im Bäderquartier, wo schon vor 2000 Jahren gebadet wurde, Neues zu. Das ist vor allem im vorderen Teil an der Limmat der Fall. Andererseits gibt es viel Historisches, und auch Archäologie und Denkmalpflege haben Ansprüche: Das Verenahof-Geviert etwa ist ein Prunkstück mit einzigartigen Elementen und darum ein geschütztes Gebäude. Dieses Spannungsfeld von neu und alt musste immer austariert werden.

Markus Schneider: Acht, würde ich sagen. Sehr gut, aber nicht perfekt. Wegen Corona gibt es viel Unsicherheit, in der Verwaltung, in der Wirtschaft, in der Bevölkerung. Aber die Stadt steht finanziell immer noch gut da, wir haben dieses Jahr den Wakkerpreis gewonnen, und vor allem: Bei den Bädern geht es vorwärts.

Die Aargauer Thermalbadgäste sind daran gewöhnt, mit dem Auto anzureisen. Nach Zurzach oder Schinznach geht eine Minderheit mit dem Zug oder Bus. In Baden muss ein Umdenken stattfinden. Der Bahnhof ist nah. Man kann direkt oder via Lift und Limmatpromenade zum Bad laufen. Es muss und wird uns gelingen, dass die Leute mit dem öffentlichen Verkehr anreisen.

Lange wurde sehr positiv über den Zukunftsraum geredet. Irgendwann, hatte ich das Gefühl, ist eine Dynamik in die andere Richtung entstanden, just im entscheidenden Moment, vor den Abstimmungen. Es wird wohl Untersuchungen brauchen. Auf die Analysen aus Aarau sind wir gespannt.

Sind Sie überrascht, dass es der Zukunftsraum in Aarau so schwer hat?

Der Prozess bei uns ist erst ganz am Anfang. Zuversichtlich stimmt mich, dass so viele Gemeinden an einem Tisch sitzen. Das zeigt: Im Moment besteht eine sehr grosse Chance.

Sie sagten eingangs, Baden gehe es finanziell nach wie vor gut. Vor zwei Jahren tönte es ganz anders: Der Stadtrat wollte die Steuern erhöhen. Was hat sich verändert?

In der Finanzplanung mussten wir als Gremium die Stabilität finden. Mit dem heutigen Wissen zur langfristigen Finanzplanung ist der Steuerfuss kein Thema mehr. Obwohl wir uns wegen Corona in einer Phase der grossen Unsicherheit befinden. Wichtig ist: Wir haben starkes Potenzial, was die juristischen und die natürlichen Personen anbelangt. Viele Menschen in der Stadt sind diesbezüglich optimistisch, auch der Einwohnerrat. Er hat 32 Millionen Franken für den Umbau des Schulhauses Pfaffechappe genehmigt in einer Zeit, in der alle von Corona und den wirtschaftlichen Folgen reden. Das ist ein starkes Zeichen.

32 Millionen für den Umbau eines Schulhauses – von aussen betrachtet, könnte man meinen: Die Badener, die vergolden ihre Bauten.

Mit Vergolden hat der Umbau nichts zu tun. Wichtig ist für uns, dass wir dem modernen Bildungsanspruch gerecht werden können. Wir bauen ein Sekundarstufen- in ein Primarschulhaus um. Der Bildungsanspruch und die Lehrpläne haben sich verändert. Es gibt auch viele Auflagen betreffend Energie und Feuerpolizei, plus wird es im Schulhaus Pfaffechappe weiterhin ein Schwimmbad geben – das kostet.

Ihre Zuversicht betreffend Finanzen ist gross, aber warum? General Electric baut Stellen ab, auch die ABB ist im Wandel.

Die Entwicklung bei General Electric macht uns Sorgen. Es geht um Finanzoptimierungen, leider auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wichtig ist auch: Der Standort wurde bisher nie in Frage gestellt. Und Baden ist nach wie vor der Cluster, der Ballungsort für Fachkräfte im Aargau. Sei es in der Medizinaltechnik, Energie oder der IT. Wir sind breit aufgestellt.