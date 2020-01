Das Foto zeigt: Die Bauten wachsen in die Höhe. Während der Feiertage sei eine Baupause eingelegt worden, heisst es auf der Website «Thermalbaden.ch». Wieder aufgenommen werden sollten die Arbeiten eigentlich erst am 8. Januar, also heute – doch bereits gestern waren wieder Bagger und Lastwagen unterwegs.

Weitere Teile des Projekts: Eine Tiefgarage und die Umgebungsgestaltung, so beim Mättelipark und dem Ochsengarten. (pkr)