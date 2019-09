Der Badener betreibt an der Rathausgasse ein Fachgeschäft für Schweizer Weine. Er ist in Baden aufgewachsen und war während fünf Jahren Präsident der Unteren Altstadt Baden.

Spannend wird es auch, wenn Du zu Fuss der Limmat entlang von Nussbaumen nach Baden wackeln willst. Nein, nein, ich werd jetzt nicht die Bäderbaustelle bemühen, auch wenn es hier wirklich für keinen Menschen nachvollziehbar ist, wieso bei diesem

Bäderbudget nicht noch ein romantischer Trampelpfad zur Rettung von Badens schönstem Spaziertrassee vorgesehen werden konnte. Nein, vielmehr geniesse ich die Tatsache, dass seit neuestem auch die Treppe VOR der Promenade geschlossen wurde, was Du selbstverständlich erst vor Ort entdeckst... Der Umweg ist hochromantisch, vor allem wenn da oben irgendwo ein Zug auf dich warten sollte!

Läufst Du dann endlich auf dem rechten Weg den Roggenboden rauf, dann merkst Du, dass da Dein Trottoir ganz einfach untergraben wurde – Du darfst hier nicht mehr drauf! – und drum steht da ein Schild mit «Vorsicht Fussgänger», was die Autos vor Dir warnen soll ... Wieso dieses Schild auf dem Trottoir angebracht worden ist, entzieht sich meiner Fachkenntnis.

Also ducke ich mich vor ein paar Lastwagen und wackle munter und inzwischen hellwach weiter in Richtung Kurtheater. Da kann ich supergut durchlaufen, denn die dortige Baustelle stört mich überhaupt nicht, sie liegt ja auf der anderen Strassenseite. Doch infolge Betonspritzlärm höre ich den Mulden-Kipper nicht und gerate fast darunter – womit das Abenteuer ebenso fast vorzeitig beendet worden wäre ... Dies um dann weiter vorne wieder die Seite zu wechseln, weisch, Trottoir und Strasse werden dort auch grad aufgerissen! Kaum in Baden angekommen, logge ich mich in meinen Compi rein und kaufe sämtliche Aktien von Strassenbaufirmen auf – weil, auf der Strasse liegt das Geld!

Das Leben ist eine Baustelle, das wusste ich schon immer!