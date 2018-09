Sechs Jahre lang gab es in Mellingen keinen Raum mehr, in dem sich Jugendliche treffen und bei Bedarf auf professionelle Hilfe zurückgreifen können. 2016 beschloss der Gemeinderat, die Jugendarbeit mit Sozialarbeiter Marvin Kingsley neu aufzubauen. Eine richtige Entscheidung, wie sich zeigt: «Gleich am ersten Tag kamen rund 30 Jugendliche», erinnert sich Kingsley.

Der 32-Jährige sitzt auf dem Sofa im Jugendbüro an der Grossen Kirchgasse in Mellingen. Auf dem Tisch liegen Exemplare der «Bravo», an den Wänden hängen zahlreiche Postkarten aus aller Welt.

«Das sind alles Andenken von Jugendlichen», sagt Kingsley und lächelt. Es bereite ihm viel Freude, dass die Jungen in Kontakt bleiben möchten und seine Arbeit geschätzt werde. Dass das Angebot auf Anklang stösst, beweisen auch die Zahlen: 2017, im zweiten Jahr nach der Eröffnung, haben fast doppelt so viele Jugendliche das Jugendbüro besucht. «Die Nachfrage nach einem Ort, an dem sie sich entfalten können, ist riesig», sagt Kingsley.