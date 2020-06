Das Hope hat fast 6 Tonnen Nahrungsmittel verteilt - kostenlos

Das christliche Sozialwerk Hope hilft Menschen in Krisensituationen, zum Beispiel denjenigen, «die durch die Coronakrise in Not geraten sind und jetzt nicht genug Geld fürs Essen haben», sagt der Leiter des sozialen Dienstes, Stephan Grossenbacher.

In Genf seien die Betroffenen sichtbar. Nun fragen sich die Hope-Verantwortlichen, ob auch in der Region Baden eine Not nach Lebensmitteln besteht. Man darf sich beim Hope melden: Tel. 056 221 84 64. (cla)