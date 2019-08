Die 15 Panzer und die 120 Armee-Panzersoldaten sind eine der Hauptattraktionen des diesjährigen Militär-Oldtimer-Treffens. Zum ersten Mal ist die Schweizer Armee am «Convoy to Remember» nicht nur in der Luft mit der Patrouille Suisse, sondern auch am Boden vertreten.

Es fallen Schüsse. Ein lauter Knall ertönt über dem Steinbruch in Birmenstorf. Weisser Rauch steigt auf. Die Zuschauer verfolgen gespannt, wie sich die Militärfahrzeuge in Position bringen.

Insgesamt präsentieren sich bis am Sonntag 700 Fahrzeuge, 100 Töffs und rund 20 historische Panzer aus ganz Europa den erwarteten 20'000 Besuchern am «Convoy to Remember». Der Anlass soll an die Landung der Alliierten in der Normandie erinnern, die vor 75 Jahren stattfand und Europa von der Diktatur des Nationalsozialismus befreite. 25 militärische Gruppen stellen ausserdem historische Kriegsszenen nach. Darunter auch Kurt Wyss (72) aus Oftringen, der mit neun Freunden aus dem ganzen Kanton Aargau Zelte der US-Armee aus dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt hat. Auch die Oldtimer, die in Reih und Glied vor den Zelten stehen, stammen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Unter den militärischen Gruppen ist auch eine Delegation der Ex-DDR, die aus Dresden angereist ist.

Der «Convoy to Remember» findet seit 1996 in der Regel alle drei Jahre statt. Der diesjährige achte Anlass ist auch der letzte. Denn die Kiesgrube in Birmenstorf wird bald renaturiert – Geländefahrten sind dann nicht mehr möglich. Ob und in welcher Form es mit dem Anlass weitergeht, ist noch offen.

Die Panzer der Armee rückten in aller Früh an