Das Fantoche-Festival in neun Punkten erklärt

7. Hier schlägt das Herz des Festivals

Mitten im Merker-Areal an der Bruggerstrasse 37 befindet sich das Festivalzentrum mit der Ticketverkaufsstelle und dem Infostand. Hier ist auch das Programmheft erhältlich, das den grossen Überblick liefert. Filme, die mit einem grünen Punkt gekennzeichnet sind, eignen sich auch für die jüngsten Kinobesucher, rot ist für die Jugendlichen und blau bedeutet, dass der Film nicht jugendfrei ist. Neben dem Festivalzentrum befindet sich auch der Souvenirshop.

8. Das bietet das Fantoche ausserhalb der Kinosäle

In diesem Jahr ist das Rahmenprogramm wegen Corona etwas abgespeckt. Was aber stattfindet: der tägliche Artistbrunch in der «Rampe», «Animation Multimedial» in der Stanzerei und der Workshop «Edit-a-thon», in dem gelehrt wird, Wikipedia-Einträge für Filmemacherinnen zu generieren, hochzuladen und den Frauenanteil auf der Plattform so zu erhöhen. Der Kunstraum Baden zeigt Lotte Reinigers Film «Papageno» von 1935 sowie Originale aus ihrer Werkstatt. In der Wettinger Galerie im Gluri Suter Huus zeigen Schweizer Künstler, wie viel Helden in einer modernen Welt noch zu tun hätten. Auch für das Fachpublikum bietet das Fantoche wieder zehn Veranstaltungen an, darunter «Industry Breakfast» oder «Meet the Scriptwriters».

9. Das sind die Coronamassnahmen

Es gilt eine dringende Maskenempfehlung und jeweils einen Sitz Abstand zwischen den Besuchergruppen in den Kinosälen. Desinfektionsmittel steht bereit, die Kontaktdaten jedes Besuchers werden aufgenommen und nach 14 Tagen wieder gelöscht. Es wird zudem dringend empfohlen, Tickets im Voraus online zu buchen und die 30-minütige Einlasszeit zu nutzen, um Menschenansammlungen zu vermeiden.