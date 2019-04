Im Bäderquartier in Baden drehen sich die Kräne, es quietscht und kracht: Zum einen laufen hier die Hochbauarbeiten für das neue Thermalbad und für das Ärzte- und Wohnhaus, zum anderen findet der Umbau des Verenahof-Gevierts in eine Gesundheitsklinik statt.

Nicht zuletzt wird seit Montag auch noch die Bäderstrasse saniert, die vom Bahnhof in die Bäder führt. Die Bautätigkeiten fordern Anwohner und Gewerbetreibende heraus.

Eine wichtige Etappe für das neue Thermalbad wurde vor drei Wochen mit dem Start des Hochbaus in Angriff genommen. Diese Arbeiten kommen zügig voran, wie ein Augenschein zeigt: Wer heute vom Kurplatz her Richtung Limmatknie blickt, der sieht bereits die Fundamentplatten und das Kellergeschoss des Ärzte- und Wohnhauses. Dieses wird in den kommenden Monaten langsam in die Höhe wachsen.

So soll das Botta-Bad dereinst aussehen: