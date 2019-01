Lange Zeit stand eine archaisch wirkende Steinskulptur des verstorbenen Zürcher Bildhauers Albert Schilling beim Aufgang zur Bezirksschule in Baden. Wegen den Bauarbeiten auf dem Schulareal Burghalde musste sie jedoch entfernt werden. Seither wird sie im Werkhof Wettingen zwischengelagert.

Nun ist bekannt: Die Stadt Baden hat die Skulptur der Stiftung Kulturweg Baden-Wettingen-Neuenhof geschenkt, die es sich zum Auftrag gemacht hat, im Bereich des Kulturwegs zeitgenössische Kunst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

«Die Stadt Baden ist ein Teil des Kulturwegs, weshalb es naheliegend war, die Skulptur an die Stiftung zu verschenken», erklärt der Badener Stadtrat und Kulturvorsteher Erich Obrist (parteilos), der auch Stiftungsratsmitglied des Kulturwegs ist. Nach einer Evaluation fand die Stiftung einen neuen Platz: «Es handelt sich hier um ein grosses Objekt und es war nicht ganz einfach, einen geeigneten Ort dafür zu finden», so Obrist. Der Entscheid fiel auf den früheren Standort der Plastik «Ciel-Terre-Ciel» von Gianfredo Camesi, die sich ganz in der Nähe der Bezirksschule in Wettingen befand. Die Plastik musste aber zwischenzeitlich entfernt werden – aus Sicherheitsgründen: «Das Glas war sehr heikel und ging oft kaputt», sagt Architekt Franco Pinazza dazu, der ebenfalls Stiftungsratsmitglied des Kulturwegs ist.