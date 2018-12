Weihnachtsfeier des christlichen Sozialwerks Hope

«Das hier ist meine Familie.» Mit diesen wenigen Worten brachte der 71-jährige Karl auf den Punkt, was wohl einige Gäste an der Weihnachtsfeier des christlichen Sozialwerks Hope in Baden gespürt haben. Es war die Chance für Menschen, die keinen Kontakt zu ihren Verwandten haben, trotzdem Weihnachten in Gemeinschaft zu feiern. «Dieser Abend hat für mich eine grosse Bedeutung. Hier fühle ich mich willkommen», sagte er, der bereits seit 21 Jahren im Hope seinen Zufluchtsort gefunden hat. Ähnlich erging es Gabi (53), einer freiwilligen Helferin der Essensabgabe. «Ich kam zum Hope, weil ich verarmt und vereinsamt war und sozialen Kontakt brauchte. Seither bin ich sozusagen hängen geblieben», erzählte sie. Ohne Geld, um an Weihnachten zu ihrer Mutter zu fahren und ohne Kontakt zu ihrer Schwester, sieht auch sie im Hope ihren Familienersatz. «Mir geht es heute Abend darum, das Fest, das alle anderen sonst feiern, auch feiern zu können.»

«Was ist denn das Gute?»

«Wir spüren eine grosse Dankbarkeit», sagte Stephan Grossenbacher, Leiter Soziale Arbeit im Hope, der die Weihnachtsfeier im Gemeindezentrum Bethel der Pfingstmission Baden-Wettingen angeführt hat. Für das Sozialwerk war der Abend auch eine Art Jahresabschluss, an dem vom Vorstand über die freiwilligen Helfenden bis zu den Gästen vom Treffpunkt alle nochmals zusammenkamen. Serviert wurde ein komplettes Menü mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Zwischen den Gängen erzählte Monika Koch-Hess, Leiterin des Wohnzentrums, die Weihnachtsgeschichte «Der vierte König». Dabei hielt sie an gewissen Stellen der Geschichte inne und besprach diese mit den Gästen. «Ist das Gute auch immer das Richtige?», fragte sie etwa das Publikum. «Was wäre denn dieses Gute? Das ist doch stets Ansichtssache», antwortete eine Dame auf die Frage und es entstand eine gute, fast philosophische Diskussion. «Ob das Gute auch das Richtige ist, wissen wir nicht. Aber es ist sicher gut, wenn man mit dem Guten vorausgeht», sagte eine andere Dame.

An einer anderen Stelle, an der es um Geschenke ging, fragte Monika Koch-Hess: «Habt ihr mal etwas verschenkt, das ihr gerne selber behalten hättet?» Darauf erzählte eine Dame, wie sie einmal eine Blume für sich selbst gekauft hatte. Danach sei sie zufällig einer Bekannten begegnete und habe ihr spontan die Blume geschenkt. «Das war eine schöne Erfahrung», sagte sie. Und eine andere Dame fügte hinzu: «Man verliert nie, was man gibt. Es bleibt immer etwas an uns hängen.»

Backen, jassen und eine Silvesterparty

Das Weihnachtsprogramm des Hope geht weiter mit einem «Guetzlibacken», das am Samstag stattfindet und einem Werknachmittag mit Raclette an Weihnachten. Danach folgen ein Jass-Nachmittag und dann ein Abendessen. Es gibt eine Silvesterparty und zuletzt einen Neujahrsapéro. Das Lokal in Baden bleibt ansonsten geschlossen und nimmt seine normalen Tätigkeiten am 2. Januar wieder auf.

