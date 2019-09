Zugegeben: Hätte Sänger Dagobert in den Pausen nicht ein paar Sätze auf Schweizerdeutsch ins Publikum geworfen, hätte niemand je daran gezweifelt, dass vor ihnen ein Deutscher von verflossener Liebe singt. So akzentfrei sind die Strophen, die der gebürtige Aargauer, der heute in Berlin lebt, auf Hochdeutsch singt. So deutsch ist der Musikstil, eine Art poppiger Schlager, deren Strophen sich mit Vorliebe auf «Liebe», «einsam» und «Vergangenheit» reimen.

Von Liebe und Hoffnung zu Leid und Enttäuschung

Ein Konzert, in dem es nicht nur in den meisten, sondern in jedem einzelnen Lied um betrauerte Liebe geht, ist mutig. Das Ganze auf Deutsch und ohne Scheu vor formelhaften Liebesreimen, erst recht. Für den 37-jährigen Lukas Jäger, wie Dagobert abseits der Bühne heisst, ist aber genau das musikalisches Konzept. Von den Hoffnungen und Enttäuschungen in Liebesbelangen singt er, als würde er sie in diesem Moment noch einmal durchleben. Kein ironisches Zwinkern, kein Lächeln. Nicht einmal bei der Strophe «Wenn wir nicht zueinanderfinden, muss irgendwer die Welt neuerfinden.»