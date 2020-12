Corona-Verschärfung: Badener Restaurants stellen Betrieb ein – eines für immer

Gastrobetriebe dürfen seit dem Entscheid des Bundesrats vom Freitag nur noch bis 19 Uhr geöffnet haben. Mehrere Restaurants aus Baden zogen schon wenige Stunden später die Konsequenz. "Daher macht es für uns keinen Sinn mehr, unseren Betrieb zu öffnen", schreiben Romina und Christoph Ettisberger vom Restaurant Piazza am Theaterplatz. Sie bieten nun einzig noch einen "Take-Away"-Service für Fondue Chinoise an - bis Heiligabend. Bestellungen können bis Punkt 12 Uhr abgeholt werden.

"Es tut sehr weh, so von unserem Betrieb und vor allem von unseren Gästen Abschied nehmen zu müssen", schreiben die Gastgeber, die auf regionale und saisonale Produkte setzen und bekannt sind Events, die Kulinarik und Musik vereinen.

Geschäftsführerin Romina Ettisberger hatte das Restaurant im Jahr 2015 übernommen. Auf eine Abschiedsparty nach fast sechs Jahren im "Piazza", das seit 2005 besteht, müssen sie verzichten.

Nachfolger eröffnen im Frühling

Ihren Abschied auf Ende Jahr hatte das Paar bereits vor wenigen Tagen angekündigt. Sie übergeben das "Piazza" an einen neuen Pächter. Im Frühling soll es unter neuem Namen und mit neuem Konzept wiedereröffnet werden. Als Grund gaben Romina und Christoph Ettisberger eine private Veränderung an: "Wir sind seit letztem Jahr stolze Eltern, was uns dazu bewogen hat, uns zu verändern."

Geschlossen sind auch mindestens drei weitere bekannte Adressen in Badens Gastronomie: das "Torre" an der Rütistrasse (im 10. Stock), das Restaurant "Bodega-Bar" am Cordulaplatz sowie der "Trudelkeller".