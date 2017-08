Unser Tiger heisst Lazio. Vielleicht wäre er am Wochenende ja gerne mitgekommen nach Bad Zurzach in die Aula des Tiergarten-Schulhauses. Da wir keinen Lazio mit Minderwertigkeitskomplex wollen, musste er zu Hause bleiben. Denn was ist schon «Lazio» gegen «Cagliostro Di Chiaramaio»? Was ist schon ein beigegräuliches Outfit mit dunklen Punkten und Streifen, gegen ein solches in Charcoal mit gelben und schwarzen Rosetten, wie die junge Bengali-Schönheit «Kalindi Chani» es trägt?



Aber noch viel weniger als Äpfel mit Birnen kann man Haus- mit Rassekatzen vergleichen. Zwar schlafen diese und jene am liebsten stundenlang. Hauskatzen tun dies eher selten auf rosa Samt und himmelblauer Seide. «Colorado River of Night and Eclipse», seines Zeichens edler Main-Coon-Kater, allerdings bevorzugte, entspannt im Klo, sprich im Kistchen, zu träumen. So schön und edel sie auch sind – die Perser, Thai, Ägyptische Mau, Heiligen Birma – sie schnurren und spielen, strecken und putzen sich, sind mal Gourmets, mal Gourmands. Kurzum: Auch sie sind grundsätzlich einfach Katzen und Kater.



Aber so ein grosser internationaler Champion wie die Burma chocolate-Dame Bella Serafina von Puccino ist schon eine Büsi-Klasse für sich. Aber wie gar so manches andere auch, ist auch das Exterieur von Katzen Geschmacksache. Den einen gefallen die Devon Rex mit ihren grossen Ohren und dem kurzen, gewellten Fell. Andere ziehen die kräftige Rag Doll oder die unkomplizierte Norwegische Waldkatze mit ihren halblangen, seidigen Haaren vor.



Aus allen Himmelsrichtungen waren Züchter nach Bad Zurzach gekommen – aus Wien, Prag, Turin, Florenz, Wittnau, Waldshut, Schlieren. Dicht an dicht schoben sich die Besucher staunend und kommentierend an den Ausstellungskäfigen vorbei an «Cindy Crawford» auf vier Beinen, «Dolce Julia» und «Mata Hari». Ich habe mein Herz beinahe an «Dolly von Tribo» verloren, ein weisses British Kurzhaar-Mädchen mit hellgrauen Ohren, Näschen und Schwanz. Aber wirklich nur fast, denn unser Lazio ist halt einfach der Schönste, Liebste und Beste.



6000 Stunden für die «Midway»



Dann waren da, vor dem Schulhaus, auch noch Modellschiffe ausgestellt. Über freundschaftliche Beziehungen zu Mitgliedern des Katzenclubs Aargau-Solothurn hatte der Aargauische Schiffsmodellbau-Klub sich an die Ausstellung «angedockt».



Hinter dem Schulhaus war ein mobiles Bassin aufgebaut, auf dem Schiffchen herumtuckerten. Zum Beispiel die MS Hallwil. Reto Fornasieri aus Wettingen hat sie erschaffen, nicht mit einem Bausatz, sondern von Grund auf. Rund 600 Stunden habe er dafür aufgewendet, sagt der Informatiker und verweist auf ein besonderes Bijou in der Ausstellung, das Modell der «La Real de France», einer Galeere aus dem 17. Jahrhundert. Die allerdings ist aus einem Bausatz entstanden.

Ganz im Gegenteil zum amerikanischen Flugzeugträger Midway. Rund 6000 Stunden hat der gelernte Schreiner Hans Gloor aus Lenzburg bisher investiert, um das einst grösste Kriegsschiff der US-Marine im Massstab 1:144 mit allen technischen Schikanen von Grund auf eigenhändig nachzubauen.