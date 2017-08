Unser Tiger heisst Lazio. Vielleicht wäre er am Wochenende ja gerne mitgekommen nach Bad Zurzach in die Aula des Tiergarten-Schulhauses. Da wir keinen Lazio mit Minderwertigkeitskomplex wollen, musste er zu Hause bleiben. Denn was ist schon «Lazio» gegen «Cagliostro Di Chiaramaio»? Was ist schon ein beigegräuliches Outfit mit dunklen Punkten und Streifen, gegen ein solches in Charcoal mit gelben und schwarzen Rosetten, wie die junge Bengali-Schönheit «Kalindi Chani» es trägt?

Aber noch viel weniger als Äpfel mit Birnen kann man Haus- mit Rassekatzen vergleichen. Zwar schlafen diese und jene am liebsten stundenlang. Hauskatzen tun dies eher selten auf rosa Samt und himmelblauer Seide. «Colorado River of Night and Eclipse», seines Zeichens edler Main-Coon-Kater, allerdings bevorzugte, entspannt im Klo, sprich im Kistchen, zu träumen. So schön und edel sie auch sind – die Perser, Thai, Ägyptische Mau, Heiligen Birma – sie schnurren und spielen, strecken und putzen sich, sind mal Gourmets, mal Gourmands. Kurzum: Auch sie sind grundsätzlich einfach Katzen und Kater.