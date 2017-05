Die Badener Twerenbold Reisen Gruppe hat Zuwachs erhalten: Seit wenigen Tagen kreuzt das neue Schiff «Excellence Pearl» in aussergewöhnlichen Flusslandschaften. Bei der Taufe in Basel fanden sich über 500 Gäste ein – darunter auch Ex-Miss Schweiz Christa Rigozzi, die als «Excellence»-Botschafterin und Taufpatin auftrat. Zudem gab Pfarrer Felix Christ dem Schiff und der Besatzung Glück und Segen auf den Weg.



Die 82 Meter lange «Pearl», die Platz für 82 Passagiere bietet, ist das neunte und zugleich kleinste Schiff der «Excellence»-Flotte. Ihre Grösse erlaubt es, neue Fahrgebiete zu erschliessen, die mit den bestehenden Schiffen nicht erreicht werden können. Die «Pearl» wird in Regionen wie auf der Obermosel, auf Neckar und Saar oder in Flandern, der Wallonie und Friesland kreuzen. «Damit erschliessen wir hochinteressante Flussregionen für unsere Gäste», wird Stephan Frei, Geschäftsleiter des Reisebüro Mittelthurgau – dem «Excellence»-Reiseveranstalter – in einer Mitteilung zitiert.



Das Besondere am Schiff: Wie die «Coral» und die «Katharina» entstand auch die «Pearl» aus einem bereits bestehenden Schiff. So lag die ehemalige «MS Rembrandt» acht Monate in der Werft im niederländischen Heusden, in der sie einem Grossumbau unterzogen wurde. Dabei wurden sämtliche Passagierbereiche wie Kabinen, Restaurant, Lounge und Entrée sowie Elektronik und Klimatechnik neu erstellt. Bei diesem Umbau sei nichts von der Stange, sondern alles massgefertigt, sagt VR-Präsident Karim Twerenbold. Dasselbe beim Innendesign, das wiederum unter der Federführung seiner Mutter Nazly Twerenbold realisiert wurde. (az)