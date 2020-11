Chef der Stadtpolizei Baden: «Die Disziplin der Leute hängt von der Tageszeit ab»

«Hier gilt Maskenpflicht». Die grossformatigen, orangen Plakate in der Badener Innenstadt sind kaum zu übersehen. Seit Beginn des Monats markieren sie den Teil der Stadt, in dem auch im Freien eine Maske getragen werden muss. Sie reichen vom Bahnhof über die Bahnhofstrasse und in die Weite Gasse bis zur Cordulapassage. Sie verdeutlichen, was der Bundesrat Ende Oktober kommuniziert und was seitdem Gültigkeit hat: Die Maskenpflicht in belebten Fussgängerbereichen von Zentren und Dorfkernen und überall dort, wo der erforderliche Abstand im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden kann. Also etwa auf Strassen, Trottoirs, Parks, Spielplätzen oder Wochen- und Weihnachtsmärkten.

«Zur Verdeutlichung der Situation hat unser Pandemie-Team diese Tafeln kurz nach Inkrafttreten der Verordnung aufstellen lassen», sagt Martin Brönnimann, Chef der Stadtpolizei Baden. Das Pandemie-Team ist eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe, die seit Beginn der ausserordentlichen Lage im März Massnahmen der Verwaltung koordiniert und steuert.

Das Treiben in den Badener Gassen ist dynamisch

Aber halten sich die Leute auch an die Vorschriften unter freiem Himmel? «Wenn ich unterwegs bin, hauptsächlich zu den Pendlerzeiten, scheint mir die Disziplin hoch zu sein», so Brönnimanns Eindruck. Er höre aber von Kollegen auch, dass dies nicht zu jeder Zeit gleichermassen der Fall sei. «Die Disziplin beim Maskentragen im Freien hängt unter anderem auch von der Tageszeit ab.» Zudem sei das Treiben in den Badener Gassen dynamisch, das Bild könne sich quasi minütlich ändern. «Es sind immer Momentaufnahmen», sagt Brönnimann.