Ende Monat wird er aufgehoben: der Mobility-Standplatz beim Gemeindehaus in Birmenstorf. Seit Januar 2012 konnte man den Kombi übers Internet oder Telefon reservieren und anschliessend selbstständig ausleihen. Der Grund für die Aufhebung: Das Angebot wurde nur schlecht genutzt und kostete die Gemeinde jährlich etwas über 6000 Franken. Auch in Würenlos schrieb der Mobility-Standplatz beim Bahnhof rote Zahlen: Da das Schweizer Carsharing-Unternehmen kein Potenzial mehr gesehen hat, hob es den Standort im letzten Herbst nach zehn Jahren auf.

Mit dem Verschwinden von Mobility in Birmenstorf und Würenlos gibt es im Bezirk Baden noch 14 Gemeinden, in denen die bekannten roten Autos zur Verfügung stehen: In Baden, Ehrendingen, Ennetbaden, Fislisbach, Freienwil, Killwangen, Mellingen, Neuenhof, Niederrohrdorf, Obersiggenthal, Spreitenbach, Turgi, Untersiggenthal und Wettingen (siehe Grafik unten). Im Bezirk Zurzach ist Mobility mit einem einzigen Auto beim Bahnhof in Döttingen präsent.