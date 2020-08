Brand in einem Mehrfamilienhaus zwischen Turgi und Baden ++ Verkehrschaos im Siggenthal

Zwischen Baden und Turgi ist die Feuerwehr wegen eines Brands im Einsatz. An der Landstrasse in Turgi brennt es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Laut Angaben der Aargauer Kantonspolizei habe die Feuerwehr den Brand aber unter Kontrolle. Eine Person hat nach Angaben der Kapo eine Rauchgasvergiftung erlitten.

Die Hauptstrasse zwischen Turgi und Baden ist laut TCS-Verkehrsinfo in beiden Richtungen gesperrt. Die Fahrzeuge stauen sich. Der Verkehr wird aber umgeleitet. In Baden ist die Strasse ab der Siggenthaler Brücke gesperrt.

Der Verkehr staut sich in Obersiggenthal und Untersiggenthal.

Update folgt.

(pz/cri)