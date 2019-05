Der bereits ausverkaufte Eröffnungsabend am Samstag, 18. Mai, bringt den Blues in das Kloster Wettingen. Bei Blues at the Abbey unter der Leitung des Badener Vollblutmusikers Nic Niedermann werden gar die beiden Kirchenorgeln ins Konzert integriert. Ebenfalls aus Baden stammt die aufstrebende Ellis Mano Band. Sie treten mit ihrem Power-Blues am Dienstagabend in der Stanzerei auf. Der erst 20-jährige Franzose Flo Bauer gibt sich am Donnerstagabend samt Band im Atrium Hotel Blume die Ehre – Frühaufstehern sei zudem sein Solokonzert am Samstag, 25. Mai, um 8.30 Uhr im Hotel Du Parc ans Herz gelegt. Am Samstagabend spannen dann die beiden renommierten US-Künstler Jimmy Vivino & Bob Margolin für einen gemeinsamen Gig im Nordportal zusammen. (AZ)