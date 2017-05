Im Restaurant Bouillon

Die Red Hot Serenaders hatten alles im Repertoire, was man sich für einen abwechslungsreichen Blues-Abend wünschen konnte. Die Stimmen des talentierten Musiker-Paares ergänzten sich harmonisch und die beiden verstanden es, das Publikum bestens zu unterhalten.



In der Stanzerei

Bei Boris Pilleris' Jammin' ragten vor allem die virtuosen Soli der einzelnen Musiker heraus. Bei der siebenköpfigen Band kam keiner der Künstler zu kurz. Die klare, starke Stimme von Freda Goodlett gab dem mitreissenden Auftriit noch den letzten Schliff.



​CD-Taufe Blues Kidz in der Stanzerei

​Die jungen Blues Kidz haben bewiesen, dass Blues keine Altersgrenze kennt. Mit ihren selbstgeschrieben Texten und Liedern zogen sie das gesamte Publikum in den Bann. Die anschliessende CD-Taufe war ein Highlight des Abends



​Show Case im Hotel du Parc

Sah man die beiden Bluesspezialisten am Samstag beim Eröffnungskonzert auf der grossen Bühne, konnte man sie am Dienstag im Du Parc im kleinen Rahmen geniessen. Dinu Logoz und Cla Nett verstanden es, das Publikum mit ihren Gitarren- und Bluesharp-Künsten schnell für sich einzunehmen.