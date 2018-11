Heute gibt es in vielen Geschäften grosszügige Rabatte. Warenhäuser und Einkaufszentren kurbeln mit dem Black Friday ihr Weihnachtsgeschäft an. In Zeiten des rasant wachsenden Onlinehandels soll das auch Kunden zurück in die Läden locken. Der Aktionstag – in Amerika Tradition am Freitag nach Thanksgiving – stösst aber nicht nur auf Gegenliebe. Wenn man sich bei den kleineren Geschäften in der Badener Innenstadt umhört, spürt man erhebliche Zweifel am Erfolgsmodell Black Friday.

Eine gute Alternative bieten

Entschieden zur Wehr gegen die «Rabattschlacht» setzt sich die Villa Paul am Theaterplatz. Mimi Frey und Doris Rickenbacher verkaufen in ihrem kleinen Kaufhaus biologische und fair produzierte Produkte. In einem Brief an die Kunden schreiben sie: «Es gibt wunderbare Dinge, die wir von den Amerikanern übernehmen können. Zum Beispiel Hamburger.» Aber es gebe auch Dinge, von denen man lieber die Finger lasse – zum Beispiel vom Black Friday. «Wir haben das ganze Jahr über faire Preise und setzen uns für eine nachhaltige Produktion ein. Der Black Friday torpediert genau diesen Gedanken. Das passt nicht in unsere Wertewelt», sagt Mimi Frey auf Nachfrage.

Frey und Rickenbacher sagen aber auch, sie wollen nicht einfach kritisieren, sondern eine gute Alternative bieten. Die beiden haben deshalb beschlossen, den «White Friday» ins Leben zu rufen. Die Kundinnen und Kunden bezahlen heute im Laden am Theaterplatz und auch in der temporären Filiale der Villa Paul an der Bahnhofstrasse den vollen Preis für alles, was sie kaufen oder konsumieren.

Dafür spendet die Villa Paul zehn Prozent vom Tagesumsatz an die gemeinnützige Organisation Fashion Revolution. Diese setzt sich für mehr Transparenz in der Modeindustrie und einen bewussteren Konsum ein. Die Resonanz auf den «White Friday» ist laut Frey sehr gross – und durchweg positiv. Die Inhaber des Spielzeuggeschäfts Miracoolix an der Mellingerstrasse waren so überzeugt von der Idee, dass sie mitziehen und heute fünf Prozent des Umsatzes an den Badener Verein «RestEssBar» spenden, der sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt.