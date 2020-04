Birmenstorf bringt Budgetvorlage noch einmal an die Urne - in Killwangen wird darüber noch beraten

In Killwangen und Birmenstorf schickte die Bevölkerung in Referendumsabstimmungen die vorgelegten Budgets 2020 bachab. In beiden Gemeinden scheiterten die Vorlagen nur knapp, in Killwangen machte genau eine Stimme den Unterschied. Die Gemeinden mussten deshalb noch einmal über die Bücher, die Budgets anpassen, und hätten diese innerhalb zweier Monate an ausserordentlichen Gemeindeversammlungen noch einmal vorlegen müssen. In Birmenstorf war die Gmeind am 1. April geplant, in Killwangen stand noch kein konkretes Datum fest.

Killwangen hatte in der Zwischenzeit wegen des aktuellen Versammlungsverbotes beim Kanton einen Antrag auf Fristverlängerung eingereicht, welche der Kanton bis 15. Juni erstreckt hat. Deshalb plante der Gemeinderat zuerst, die Bevölkerung an der Sommergmeind vom 15. Juni erneut über das Budget abstimmen zu lassen. Als Gemeindeammann Werner Scherer (SVP) das kommunizierte, war es gesetzlich noch nicht möglich, noch einmal eine Urnenabstimmung durchzuführen.

Das hat sich jedoch inzwischen geändert. Mit einer Sonderverordnung hat der Aargauer Regierungsrat unter anderem die gesetzliche Grundlage geschaffen, wonach Geschäfte, die üblicherweise in die Kompetenz der Gemeindeversammlung fallen, direkt der Urnenabstimmung unterstellt werden können - sofern diese keinen Aufschub dulden. Dabei wird die Dringlichkeit des Geschäfts ausdrücklich bei jenen Gemeinden bejaht, die für das laufende Jahr noch über kein rechtskräftiges Budget verfügen.

Deshalb hat sich die Gemeinde Birmenstorf dazu entschieden, am 17. Mai noch einmal eine Urnenabstimmung durchzuführen. In Killwangen wird es in dieselbe Richtung gehen, auch wenn noch kein definitiver Entscheid gefallen ist. Gemeindeammann Werner Scherer: "Die Sommergmeind im Juni wird wegen des Versammlungsverbots wohl eher nicht stattfinden. Wie wir weiter vorgehen und ob es ebenfalls zu einer Urnenabstimmung kommen wird, werden wir an der nächsten Gemeinderatssitzung am 14. April entscheiden." (cla)