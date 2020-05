Bezirksgebäude soll Facelifting erhalten – Einwohnerrat muss über 2-Mio.-Franken-Kredit befinden

Normalerweise fahren täglich über 50'000 Fahrzeuge über die Badener Schulhausplatz-Kreuzung. Weil sich die meisten Lenker auf den Verkehr konzentrieren dürften, fällt ihnen das prächtige Bezirksgebäude an der Kreuzung wohl gar nicht besonders auf. Dabei steht dieses schon mehr als 150 Jahre an dieser Stelle, also deutlich länger als es die Kreuzung selbst gibt. In den Jahren 1856/1857 wurde es ursprünglich als Schulhaus nach den Plänen des Badener Architekten Robert Moser erstellt. 1984/1985 wurde das Schulhaus zum Bezirksgebäude umgebaut. Das Gebäude steht seit 1976 integral unter kantonalem Denkmalschutz. Bis zur Dislozierung ins nahe Falkengebäude im Jahr 2006, befand sich das Bezirksgericht im Gebäude. Heute wird das Bezirksgebäude ausschliesslich durch die Kantonspolizei genutzt. Im Dachgeschoss befindet sich das Bezirksgefängnis.

35 Jahre nach der letzten Sanierung zeigt sich jetzt, dass die Gebäudehülle sanierungsbedürftig ist, heisst es in der Kreditvorlage an den Badener Einwohnerrat, der Anfang Juni zum nächsten Mal tagt. «Die Fassade bildet die Schnittstelle zwischen Innen- und Aussenraum und ist starken äusseren Beanspruchungen, wie zum Beispiel Wind, Regen, UV-Strahlen oder grossen Temperaturschwankungen, ausgesetzt.» In erster Linie seien die in allen Fassaden auftretenden Risse augenfällig.