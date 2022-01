Bezirk Baden Parkplatzstreit landet vor Bundesgericht – muss jetzt eine Tiefgarage zurückgebaut werden? Weil ein benachbartes Grundstück überbaut wurde, kann ein Anwohner sein Benutzungsrecht an drei Aussenparkplätzen nicht mehr ausüben. Die Eigentümerschaft muss nun den «rechtmässigen» Zustand wiederherstellen.

Seit mehreren Jahren tobt in einer Gemeinde im Bezirk Baden zwischen den Nachbarn zweier Grundstücke ein Streit um das Benutzungsrecht von drei Parkplätzen. Der Fall wurde durch alle Instanzen weitergezogen und landete letztlich vor Bundesgericht. Nun liegt der höchstrichterliche Entscheid vor. Er könnte dazu führen, dass eine bereits erstellte Tiefgarage zurückgebaut werden muss. Doch wie konnte es so weit kommen?

Drei Aussenparkplätze, die ein Mann benutzen durfte, fielen einer Überbauung zum Opfer. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer

Am Ursprung des Streits steht ein Eintrag im Grundbuch, laut welchem ein Liegenschaftsbesitzer drei Aussenparkplätze auf dem benachbarten Grundstück benutzen darf. Zum Problem wurde die Abmachung, weil später auf ebendiesem Grundstück ein Mehrfamilienhaus mitsamt einer Tiefgarage gebaut wurde. Im Jahr 2014 erhielt die Eigentümerschaft, die sich aus einer Gesellschaft, einem Mann und einer Frau zusammensetzt, die entsprechende Bewilligung. Die Bauarbeiten wurden im Sommer 2016 abgeschlossen. Weil die Einfahrt in die neue Tiefgarage genau auf der Fläche der drei Aussenparkplätze erfolgt, war deren Benutzung fortan für den Eigentümer des benachbarten Grundstücks nicht mehr möglich.

Bezirksgericht wies Klage ab

Der betroffene Mann reichte in der Folge beim Bezirksgericht Baden eine Klage ein. Er verlangte, dass er als Ersatz drei Parkplätze in der neu erstellten Tiefgarage benutzen dürfe. Andernfalls müsse der frühere Zustand im Bereich der überbauten Aussenparkplätze wiederhergestellt werden. Während das Bezirksgericht Baden die Klage abwies, hiess das Obergericht des Kantons Aargau die dagegen eingereichte Berufung gut. Es verpflichtete die Eigentümerschaft der Überbauung, den «rechtmässigen» Zustand wiederherzustellen und das Benutzungsrecht an den Aussenparkplätzen zu ermöglichen.

Gegen den Entscheid des Obergerichts reichte die Eigentümerschaft Beschwerde beim Bundesgericht ein. Sie monierte, dass die Ausübung des Benutzungsrechts an den drei Aussenparkplätzen «unmöglich geworden sei», weil auf dieser Fläche nun die Einfahrt in die Tiefgarage liege. Diesem Einwand können die drei Lausanner Richter nichts abgewinnen. Allein die Tatsache, dass ein Rückbau der Tiefgarage teuer sei, begründe nicht dessen Unmöglichkeit, heisst es dazu im Urteil.

Nachbar erhielt keinen Platz in der neuen Garage

Das Bundesgericht verweist jedoch auf eine Möglichkeit, wie die Kosten eines Rückbaus noch verhindert werden könnten. Demnach haben die Besitzenden des Grundstücks einen Anspruch auf Verlegung des Benutzungsrechts. Sie könnten ihrem Nachbarn also an einer anderen, gleichwertigen Stelle drei Parkplätze anbieten – etwa in der Tiefgarage. Das kam für die Beschwerdeführenden bisher aber nicht in Frage.

Sie machen in ihrer Beschwerde darauf aufmerksam, dass ihr Nachbar keine Einsprache gegen die Überbauung und die Tiefgarage eingelegt habe, was einem Verzicht auf das Parkplatzbenutzungsrecht gleichkomme. Dies verneint das Bundesgericht und stützt damit den Entscheid der Vorinstanz. Sie verwies in ihrem Urteil darauf, dass der betroffene Mann wohl keine Einsprache eingelegt habe, weil er glaubte, dass ihm andernorts Ersatz für die verbauten Parkplätze zustehen würde.

Unterlegene Partei muss 5000 Franken bezahlen

Das Bundesgericht weist überdies auch die weiteren Kritikpunkte der Beschwerdeführenden ab. Unter anderem verneint es eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und hält diesbezüglich fest, dass die Vorinstanz die Parteien angehört, ihre Argumente geprüft und beim Entscheid angemessen berücksichtigt habe.

Als Folge des Urteils müssen die unterlegenen Beschwerdeführenden die Gerichtskosten in der Höhe von 5000 Franken übernehmen.