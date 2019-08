Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen auf der Badenerstrasse in Fislisbach. In einem VW

Polo fuhr der 28-jährige Schweizer in allgemeiner Richtung Mellingen durch das Dorf. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stiess dort heftig mit einem entgegenkommenden Opel zusammen.

Der Unfallverursacher sowie die 61-jährige Lenkerin des Opel blieben abgesehen von geringfügigen Prellungen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand allerdings Totalschaden.