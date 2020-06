Besichtigung des Sensationsfundes ist einmalige Gelegenheit: «Ein Ort, der emotional berührt»

Eine Reise durch die Bädergeschichte

Stadtammann Markus Schneider begrüsste die Interessierten im Bäderquartier. Oftmals erhoffe man sich, dass bei Ausgrabungen nichts gefunden wird, denn dies führt zu Verzögerungen. Doch nicht bei diesem Fund: Die Entdeckungen beim Verenabad seien einzigartig, freute sich Schneider.

Die rund einstündige Führung begann mit Informationen über Arbeiten rund um den Verenahof. Heiko Dobler, Berater der Kantonalen Denkmalpflege, nahm das Publikum mit auf eine Reise durch die Bädergeschichte und schilderte, wie sich die Bauten und das Leben im Bäderquartier veränderten. Im Mittelalter teilten sich Mann und Frau das Bad, im 19. Jahrhundert kurten Badegäste in privaten Räumen. Baden wurde immer bekannter und lockte Gäste aus ganz Europa an. Wegen der erhöhten Nachfrage wurde der Verenahof erweitert. Momentan sei dieser in einem schlechten Zustand, so Dobler, doch dies ändere sich jetzt.