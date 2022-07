Bergdietikon Unachtsamkeit führt beinahe zu Hausbrand Eine 82-Jährige wollte Unkraut abbrennen, dabei geriet eine Hecke in Brand. Die Feuerwehr konnte den Übergriff auf das Wohnhaus verhindern. Die Seniorin erlitt erhebliche Brandverletzungen und wurde ins Unispital Zürich gebracht.

Unkrautvernichtung bei Trockenheit gepaart mit Unachtsamkeit kosteten einer Seniorin fast das Eigenheim. Am Montagabend bemerkte ein Nachbar der Liegenschaft am Enzianweg in Bergdietikon die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Diese fand mehrere, zu einer Hecke verwachsene Tannen in Vollbrand vor.

3 Bilder 3 Bilder Mit einem Gasbrenner hatte die Seniorin das Unkraut abgebrannt. Dabei kam mehr als nur Kraut zu Schaden. Kapo AG

Die Flammen leckten bereits am Dach des Wohnhauses. Die Feuerwehr konnte den Übergriff jedoch verhindern und den Brand rasch löschen. Der Schaden am Gebäude hält sich dadurch in Grenzen. Die 82-jährige erlitt hingegen erhebliche Verbrennungen an Armen und Oberkörper. Sie wurde ins Universitätsspital Zürich gebracht.

Wie sich zeigte, hatte die Seniorin mit einem Gasbrenner Unkraut abgebrannt. Aufgrund einer Unachtsamkeit und der grossen Trockenheit war dadurch die Hecke in Brand geraten. (cam)