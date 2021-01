Beliebter Pöstler beendet nach 48 Jahren seine Ära – Für ein Schwätzchen war er stets zu haben

Er ist in Neuenhof beliebt. Nicht nur, weil er die Briefe und Päckchen immer zeitgerecht lieferte, sondern weil er auch immer für ein kleines Schwätzchen zu haben war: Der Ur-Postbote Markus Laube.

48 Jahre lang arbeitete Markus Laube als Postbote. Nun hatte er am Silvestertag seine letzte Tour. Die berufliche Laufbahn von Laube begann am 1. April 1972. Ihm sei schon immer klar gewesen, dass er einmal einen Beruf mit Bewegung ausüben will. «Ich kann nicht in einem Büro hinter dem Computer sitzen», sagt Laube. Ausserdem wollte er eine Arbeitsstelle mit Kundenkontakt. Diese beiden Komponenten vereint führten dazu, dass Laube sich für eine Ausbildung als Pöstler entschied.

Seine Lehre machte Laube in Zurzach. Danach ging er für zwei Jahre nach Basel, «ich wollte wissen, wie es ist, in einer Stadt zu arbeiten», sagt der 64-Jährige. Schlussendlich landete Laube in Neuenhof, wo er bis zu seiner Pension auch blieb.