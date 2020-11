Baupfusch beim Kindergarten: Gemeinde bleibt nach Firmen-Konkurs auf halber Million Kosten sitzen

Ein Jahr lang konnte der Doppelkindergarten Zelgli in Killwangen nicht genutzt werden. Seit Februar 2020 ist er wieder in Betrieb. Zwar erst 2014 errichtet, hat er bereits eine bewegte Geschichte hinter sich: Der Kindergarten musste schon mehrfach saniert werden, 2015 und 2018, im Februar 2019 wurde er wegen Schimmelpilzbefall ganz geschlossen.

Durch unfachmännisch ausgeführte Spenglerarbeiten eines inzwischen in Konkurs gegangenen Subunternehmens der verantwortlichen Holzbaufirma war Wasser in den 1,7 Millionen Franken teuren Bau eingedrungen, woraufhin sich die Feuchtigkeit in der Holzkon­struktion festsetzte. Die vorgängigen Sanierungsarbeiten konnten dem nichts entgegenhalten.

Während der dritten Sanierung musste der ganze untere Innenbereich rückgebaut und wieder neu aufgebaut werden. Das genaue Ausmass der Schäden konnte erst in dieser Zeit festgestellt werden. In der Rechnung 2018 waren vorsorglich 500'000 Franken für diese Sanierung rückgestellt worden. Diese Kosten sind um 24'000 Franken überschritten worden. Damit kostete der Kindergarten die Bevölkerung insgesamt rund 2,3 Millionen Franken.

Baujuristen können Schuldfrage auch nicht klären

Im Sinne der Transparenz liess der Gemeinderat nun vor kurzem im amtlichen Publikationsorgan, der «Limmatwelle», eine längere Gemeindemeldung veröffentlichen, um die Geschichte zu einem Abschluss zu bringen. «Mit dem Einbezug eines spezialisierten Baujuristen wurde versucht, die Verantwortlichkeits- und Rechtssituation zu klären», schreibt er darin.

Doch der Gemeinderat stellt weiter fest: