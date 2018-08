Marcel Voser: Nein, ich hatte schon drei Wochen Sommerferien. Jetzt geht es gleich an die nächsten Projekte, etwa die Südwestumfahrung von Brugg, ein grosses Projekt in Bremgarten oder die Badenerstrasse in Fislisbach. Nach so einer langen Zeit ist man auch einmal froh, wenn es vorbei ist. Jetzt ist Zeit für etwas Neues.

Es kommt natürlich darauf an, wen man fragt. Die Investitionssumme ist insofern zu relativieren, als ein grosser Teil davon für ohnehin notwendige Sanierungsarbeiten eingesetzt wurde. Ich habe das Gefühl, der Verkehr rollt bei voller Kapazität gut über den Platz. Und man sieht es: Bei den Fussgängern kommt die Cordulapassage schon sehr gut an. Das wird noch zunehmen, wenn die Tunnelgarage wieder offen ist.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie den neuen Schulhausplatz jetzt so vor sich sehen?

Man ist stolz, wenn man sieht, was man bewegen konnte. Es war nicht immer ganz einfach, vor allem am Anfang gab es Ängste wegen des Verkehrsablaufs oder wegen der Emissionen. Es war ein grosser Aufwand. Aber ich glaube, die Baustelle fand eine gute Akzeptanz in der Bevölkerung.

Gibt es etwas, worauf Sie besonders stolz sind?

Ich finde es super, wie der Platz hier vor der Cordulapassage und auch die Passage selbst aussehen. Dass das jetzt wirklich so freundlich und hell wirkt, hätte ich im Voraus auch nicht gedacht. Es ist fast unglaublich, wie grosszügig die Passage geworden ist.

Wir sitzen hier unter dem «Stack», der Gummisäule des Künstlers Kilian Rüthemann. Wie gefällt Ihnen die Kunst am Bau?

Ich hätte hier vielleicht etwas anderes aufgestellt, das mir besser gefallen würde. Aber Kunst ist immer eine Sache, die nicht allen gleich gut gefällt. Es gibt auch Van-Gogh-Gemälde, die ich nicht unbedingt schön finde.

Sie wohnen im Fricktal. Ist Ihnen die Stadt Baden in den letzten vier Jahren ans Herz gewachsen?

Meine Verbundenheit zu Baden war bisher schon sehr stark. Mein Heimatort ist Neuenhof, meine Mutter ist im Meierhof aufgewachsen. Ich war schon als Kind oft bei den Verwandten in Baden, auch an der Fasnacht oder an anderen grossen Anlässen. Ich bin stolz darauf, dass ich den Umbau als Gesamtprojektleiter führen durfte. Auch weil ich die Entwicklung dieses Platzes in den letzten Jahrzehnten gut kenne.

Was war für Sie die schlimmste Überraschung in der Bauzeit?

Es klingt etwas makaber, aber das waren die menschlichen Überreste, die wir gefunden haben. Wir wussten im ersten Moment nicht, woher sie kamen und sind erschrocken. Am Schulhausplatz stand früher das Kapuzinerkloster. Es war dann schnell klar, dass die Knochen daher stammen.

Und die schönste Überraschung?

Als wir die Testfahrt mit den RVBW und Postauto durch den Bustunnel gemacht haben. Das Postauto hat extra das Posthorn installiert und gehupt, als es aus dem Tunnel fuhr. Das war ein sehr schöner Moment. Und natürlich auch die Badenfahrt. Es war toll, wie die Baustelle integriert wurde ins Fest.