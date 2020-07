Bauarbeiten im Verenahof-Geviert komplexer als angenommen – doch am Zeitplan hält die Stiftung fest

Am Zeitplan halten die Verantwortlichen nichtsdestotrotz fest. «Es ist unser grosses Bestreben, die Bauarbeiten zügig und gleichzeitig zu vollenden», bekräftigt Strub. «Die Coronakrise hat es uns sicher nicht einfacher gemacht.» Planung und Koordination, die bei solch einem Jahrhundertprojekt laufend nötig sind, wurden erschwert. «Aber wir haben die Bauarbeiten nie stoppen müssen.»

Das Ziel besteht nach wie vor: Das neue Badener Thermalbad , das Ärzte- und Wohnhaus sowie die Gesundheitsklinik im Verenahof-Geviert sollen zeitgleich bis im Spätherbst 2021 fertiggestellt werden. «Die Bauarbeiten auf den drei Baufeldern sind sehr anspruchsvoll, vor allem die Bauarbeiten im Verenahof-Geviert erweisen sich als komplexer als angenommen», erklärt Gesamtprojektleiter Anthony Strub . «Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass die Gebäude in einem schlechteren Zustand sind als angenommen, befinden», so der 56-Jährige. Als Folge davon seien schlichtweg aufwendigere Bauarbeiten nötig.

Bei Erhalt der Baubewilligung im April 2016 war die Stiftung noch vom 1. September 2018 als Eröffnungstag für Thermalbad, Wohn-Ärztehaus sowie Klinik ausgegangen, bei 2,5 Jahren Bauzeit. Der Startschuss für das Jahrhundert-Bauwerk erfolgte schliesslich im Frühjahr 2018. Ein halbes Jahr später musste die Eröffnung auf das Frühjahr 2021 verschoben werden. Der Grund damals: Im Aushub fanden sich dreimal mehr Altlasten als erwartet, sogenanntes Inert-Material. Diese musste auf der Baustelle getrennt und in speziellen Deponien entsorgt werden.

Die Basler sind Spezialisten für Sanierungen von historischen und denkmalgeschützten Gebäuden. Sie hatten Ende 2017 die Leitung der Arbeiten im Verenahof-Geviert von Stararchitekt Mario Botta übernommen. Dieser hat nach wie vor die Leitung bei Thermalbad und Ärztehaus inne.

In einem Zimmer im ersten Stock werden gerade historische Holzbalken quasi in neue Balken eingepackt. Primär ist das wegen Brandschutz-Vorschriften nötig. «Ich bin aber nicht unglücklich über die neuen Träger», sagt Strub. Der Boden, der die Balken später überdecken wird, kann so deutlich mehr Gewicht tragen.