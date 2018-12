Demnächst bewirbt sich rund ein Dutzend traditionsreicher europäischer Thermalkurorte um eine gemeinsame Aufnahme ins Weltkulturerbe der Unesco – darunter Baden-Baden, Vichy, das englische Bath, die drei tschechischen Bäder Karlsbad, Franzensbad und Marienbad sowie Baden bei Wien. Baden im Aargau steht dagegen nicht auf dieser Liste. Dabei war Baden im Mittelalter und bis ins 16. Jahrhundert der wohl bedeutendste Thermalbadeort im Deutschen Reich, wie die Archäologin und Historikerin Andrea Schaer schreibt. Trotzdem sei Baden «nie wirklich im Dunstkreis der Kandidatenstädte für das Welterbe» gewesen. Andrea Schaer, die parallel zu ihren laufenden Projekten als Archäologin an der Uni Bern an einer Doktorarbeit über die Grabungsergebnisse in den Badener Bädern arbeitet, hat vor kurzem eine neue wissenschaftliche Arbeit zur Geschichte der Bäder publiziert. Entstanden ist sie als Beitrag zu einem Kolloquium Anfang des Jahres in Bern. Nun sind die Beiträge in der von der «Gesellschaft Archäologie Schweiz» herausgegeben Reihe «Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter» erschienen – und sie sind auch online abrufbar. Die ursprünglich als Überblick über die Epochen von der Altsteinzeit bis ins Mittelalter geplante Publikationsreihe wurde zeitlich erweitert, sodass nun der archäologische Blick bis ins 19. Jahrhundert reicht.

Baden ist einzigartig Schaer schreibt, vor dem Hintergrund der erwähnten Welterbekandidatur bekomme die seit 2009 laufende Forschung in den Badener Bädern zusätzliche Bedeutung. Die Arbeiten «in und zu Baden» würden weit über die Schweiz hinaus zum Verständnis des «europäischen Kulturphänomens der Badekultur» vom Mittelalter bis in die Moderne beitragen. Denn: In den genannten Kandidatenstädten wäre das, was Baden für die Forschung bietet, gar nicht mehr vorhanden. Als Forschungsleiterin im Auftrag der Kantonsarchäologie begleitet Schaer auch die Bauarbeiten für die Neugestaltung des Bäderquartiers. In ihrer jüngsten Arbeit beschreibt sie, wie Baden im Mittelalter als «Wildbad» ausserhalb der «zivilisierten» Altstadt galt. Die Bezeichnung war üblich für Thermalbäder, die meist ausserhalb der befestigten Städte lagen. Das hiess aber nicht, dass in den Badeorten nicht auch ein urbanes, zivilisiertes Lebensgefühl herrschte. Baden kam – ähnlich wie etwa Aachen – im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit eine besondere Reputation zu, weil hier schon die Römer badeten. Aus der Vogelperspektive: ein Flug über die Badener Bäderquartier-Baustelle