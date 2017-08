Damit die Festbesucher PET und Alu getrennt entsorgen, werden an 90 Standorten Entsorgungssammelstellen mit je einem Behälter für Alu, PET und Restmüll geben. Zudem werden 90 grosse, sogenannte Big-Bags mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern übers ganze Festgebiet verteilt.

Die Beizen wiederum sind angehalten, PET, Alu und Restmüll separat zu trennen und die Säcke jeweils vor der Beiz bereit zu stellen, damit diese am frühen Morgen entsorgt werden können. Thomas Stirnemann appelliert an alle Festbesucher, die jeweiligen Behälter richtig zu benutzen.

«Es kommt leider immer wieder vor, dass zum Beispiel ein PET-Sack voll mit Essensresten ist, sodass wir den Sack zusammen mit dem Restmüll entsorgen müssen.» Ganz sicher treffe es nicht zu – wie vor fünf Jahren am Stadtfest offenbar beobachtet wurde –, dass PET- und Alu-Säcke am Morgen im gleichen Müllwagen gelandet seien, betont Stirnemann. Am Stadtfest seien übrigens 790 Kilogramm Alu (was rund 50 000 Dosen entspricht) und drei Tonnen PET (120 000 Flaschen) gesammelt worden.

«Alt-Öl bitte richtig entsorgen»

Neu sind Beizen, die einen Grill oder eine Fritteuse betreiben, verpflichtet, diese Geräte auf eine Öl-Auffangwanne zu stellen. «Beim Stadtfest haben gewissen Abschnitte auf Strassen und Plätzen wegen herabtropfendem Öl und Fett zum Teil Schaden genommen», sagt Stirnemann.

Auch seien da und dort Speiseöle in den Gully geleert worden. «Das zieht jeweils aufwendige Putzaktionen nach sich.» Stirnemann bittet deshalb alle Beizenbetreiber, Speiseöle fachgerecht zu entsorgen. «Grundsätzlich erleben wir an einer Badenfahrt aber eher weniger Verunreinigungen oder gar Vandalismus, was ich auf die hohe soziale Kontrolle an diesem Fest zurückführe», so Thomas Stirnemann.

Nach dem Festende am Sonntagabend muss der Werkhof dann nochmals einen speziellen Effort leisten; dann beginnt nämlich der grosse Abbau der Festbeizen und alles was demontiert wurde, muss wieder montiert werden. In Grossmulden kann alles entsorgt werden, was nicht weiterverwertet wird. Beim Stadtfest sind alleine beim Abbau 90 Tonnen Abfall angefallen. Vielleicht wird es dieses Jahr dank der Bauteilbörse weniger.