So kam auch der 34-jährige Binder zum momentan noch eher aussergewöhnlichen Hobby: "Bekannte spielten Kubb und mir gefiel es sofort. Es macht Spass, ist spannend und man lernt schnell andere Leute kennen." Er und Gleichgesinnte aus der Region Baden gründeten das Team und wurden rasch zu Profis. "Irgendwann wollten wir dann gegen andere Gruppen spielen und nahmen an Turnieren in der Schweiz statt."

Neben Baden, dass in der Szene als "Epizentrum des Kubbs" gilt, kommen auch in Basel Fans des Wikinger-Schachs auf ihre Kosten. "In Baden und der Umgebung sind die besten und die meisten Spieler, in Basel wurde Kubb das erste Mal in der Schweiz bekannt", so Binder

Eigener Stand an der Badenfahrt

Die Atmosphäre an den Turnieren sei sehr angenehm, erzählt Binder. "Man kennt sich untereinander. Die Arenen sind sehr liebevoll gestaltet, es gibt Live-Musik und feines Essen." An der Weltmeisterschaft spielten sie die Partien vor knapp 200 Zuschauern, was nicht ganz ungewöhnlich für das Badener Team ist. "Vor so vielen Leuten gegen die andere Gruppe anzutreten ist speziell. Aber auch wenn wir im Kurpark spielen, werden wir beobachtet. Die Leute kommen auf uns zu und fragen uns, was für ein Spiel das sei. Interesse ist auf jeden Fall da."