Badener Stadtrat will nicht schrumpfen – das hat auch mit dem Fusionsprojekt mit Turgi zu tun

Nicht bloss interessant, sondern sogar «sehr spannend» könnten die Wahlen im Herbst 2021 werden, sagte Stadtammann Markus Schneider vor zwei Jahren. Der Stadtrat hatte soeben bekanntgegeben, dass er seine eigene Grösse in Frage stelle; eine Verkleinerung von sieben auf fünf Mitglieder wurde zum Thema. «Wenn wir darüber diskutieren, bei der Verwaltung Abteilungen zusammenzulegen, kommen wir nicht darum herum, auch über einen schmaleren Kopf zu diskutieren, also einen kleineren Stadtrat. Ich bin der Meinung, dass wir in diese Richtung denken müssen», sagte Schneider. Bis 2021 solle diese Frage geklärt sein, hiess es.

Bis zu den Gesamterneuerungswahlen im Herbst dauert es nur noch wenige Monate – doch bisher hat sich der Stadtrat nicht zu seiner künftigen Grösse geäussert. Auf Anfrage legt Markus Schneider nun die Karten auf den Tisch: «Der Stadtrat hat sich dafür entschieden, vorläufig bei einer Grösse von sieben Personen zu bleiben. Das hängt auch mit den Fusionsbemühungen mit Turgi zusammen. In unseren Augen macht es keinen Sinn, den Stadtrat jetzt zu reduzieren.