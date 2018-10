Freilich, wer wie der Schreibende selbst schon auf der Wiesn in München gewesen ist, ist bei jedem Oktoberfest-Replikat skeptisch. Die bereits 10. Ausgabe auf dem Trafoplatz beinhaltet aber fast alles, was ein gutes Bierfest ausmacht – abgesehen vielleicht davon, dass man das berühmte gemeinsam besungene Prosit der Gemütlichkeit durchaus auch mal in Baden zum Besten geben könnte. Dennoch: Das Oktoberfest in Baden kommt dem Münchner Original ziemlich nahe, wie auch einige Besucher an diesem Freitagabend gegenüber der AZ bestätigen. Praktisch jeder hat sich trachtenmässig herausgeputzt – auffallend der Trend, dass auch einige Frauen statt zum sexy Dirndl zur kecken Lederhose greifen.

Wer aber glaubt, dass etliche Besucher sturzbetrunken durchs Bierzelt torkeln, merkt schnell: Die Aargauer können anders – wenn auch freilich die meisten klar nicht mehr fahrtüchtig gewesen sind. Die Security im Festzelt sorgt aber für Ordnung in den «Strassen», die den Festbänken entlangführen. Dies nur schon deshalb, dass sich die Service-Angestellten mit ihren gefüllten Massen den Weg zum durstigen Publikum bahnen können. Wer dennoch im Weg steht, wird freundlich aber bestimmt zur Seite gewiesen.

Erstaunlich ist auch, dass bei so viel Bierkonsum, Männern und natürlich fesche Damen im Dirndl keine Aggressionen zu orten sind. Dagegen wird auf den Bänken getanzt, gesungen und natürlich Bierkrüge emporgehoben, als würde Gott selbst im Zeltdach hocken und gepriesen werden. Auffallend sind auch die vielen Frauengruppen im Bierzelt Bei später Stunde – und das ist bei einem Oktoberfest bekanntlich schon um zehn – wird es aber im Bierzelt auf dem Trafoplatz ausgelassen laut und feucht fröhlich. Wer dieses Wochenende noch nicht Gelegenheit hatte, die Badener Wiesen zu besuchen, kann dies noch bis Samstag tun.